المدينة المنورة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسجذبت الندوتان الحواريتان حول سيرة الدكتور حمزة المزيني، وأسرار الكتابة للروائية الكويتية بثينة العيسى، اهتمامات زوار معرض المدينة المنورة للكتاب ٢٠٢٢، وذلك في اليوم السادس للبرنامج الثقافي المصاحب المتضمن أكثر من 80 فعالية متنوعة.واستعرض الدكتور المزيني نفحات من كتابه (واستقرت به النوى)، كتب سيرته دون تخطيط وأهداها للأمهات، مسترجعاً من خلالها ذكرياته، كما تناولت الكاتبة الكويتية بثينة العيسى نجاح الرواية، مشيرةً إلى أن هناك عقداً وثيقاً بين الكاتب والقارئ، وذلك خلال ندوة (كتابة الرواية) التي حظيت بحضور كثيف من قبل زوار المعرض.كما أقيمت ورشة عمل بعنوان "كتابة النص الواقعي للبودكاست السردي" للدكتورة أفنان الغامدي مؤسِّسة المنصة الصوتية (كنبة السبت) التي حققت المركز الأول في الاستماع بالوطن العربي، وكذلك الجلسة الحوارية " حديث الكتاب " حلَّ خلالها الروائي طارق إمام ضيفاً للحديث عن روايته (ماكيت القاهرة) التي وصلت إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر)، إضافة إلى ثلاث ورش عمل موجهة للطفل وأولياء الأمور، الأولى بعنوان: ما الذي يلاحقنا وقدمتها هلا الزيلعي، والثانية بعنوان (شخصيتي الخيالية) قدمتها سارة طه، وورشة أخيرة تدور حول تحريك وصناعة العرائس قدمها عمار صبّان، فيما قدمت الحكواتية دينا العلواني على مسرح الطفل قصة كيف نتعلم الصبر.يُذكر أن معرض المدينة المنورة للكتاب يقام للمرة الأولى بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، وسط مشاركة أكثر من 200 دار نشر من 13 دولة، ويقدم المعرض لعشاق القراءة والمعرفة أكثر من 60 ألف عنوان، إلى جانب أكثر من 80 فعالية مصاحبة للمعرض التي تزينت بالثقافة والندوات والحوارات الأدبية.// انتهى //15:22ت م0126