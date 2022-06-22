الباحة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، رئيس مجلس إدارة شركة GAD AMI الدولية للرعاية الصحية البروفسور غنام الدوسري, والرئيس التنفيذي لشركة أرباح المالية محمود الكوهجي, وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارات للشركتين .وأكد سموه خلال الاستقبال ضرورة تحديد موعد افتتاح المركز غرة شهر أكتوبر القادم ليضاف إلى المنظومة الصحية بالمنطقة واسهامه -بمشيئة الله- مع القطاع الصحي الحكومي في خدمة أهالي وزوار المنطقة، متطلعاً من هذا الصرح الطبي جودة العمل والأداء واستقطاب كوادر مؤهلة ، منوهاً بأهمية القطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في التنمية بما يقدمه من عطاءات لخدمة الوطن ويواكب الرؤية الطموحة 2030، موجها سموه بتسريع كافة الاجراءات استعدادا لافتتاحه في الموعد المحدد .من جهته أوضح البروفيسور الدوسري أن التوجهات المستقبلية للنمو الاقتصادي والصحي بالمملكة تعد دافعاً للعمل على هذه الفرصة الاستثمارية لتقديم خدمة طبية نوعية متميزة والتوجه لمنطقة الباحة كمنطقة مستهدفة، مشيرا إلى أنها من أهداف الشركة من خلال تسهيلات الاستثمار الموجودة.//انتهى//15:24ت م0129