الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، تنظم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ممثلة بمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة ندوة الحج لعام 1443هـ بعنوان "التميز المؤسسي في القطاع الصحي"، وذلك يوم الأحد 27 ذي القعدة الجاري في فندق الإنتركوننتال بمحافظة جدة.ويشارك في الندوة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، حيث تسلط الضوء على منهجيات تطبيق التميز المؤسسي في القطاع الصحي وتجارب التميز المؤسسي في القطاعين الحكومي والخاص وتبادل الخبرات مع النماذج العالمية في التميز المؤسسي، إضافة إلى تعريف نموذج جائزة الملك عبد العزيز للجودة ودور تجربة المستفيد في تحسين الخدمة الصحية.ويمكن للمختصين والمهتمين الراغبين بالحضور التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: https://medicalacademy.org/portal/event/view/1743?language=arabic.// انتهى //15:26ت م0130