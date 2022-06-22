عمّان 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسزار الوفد الإعلامي المرافق لسمو ولي العهد -على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للمملكة الأردنية الهاشمية- بزيارة لمقر شركة "موضوع".وأشاد الوفد بدور الشركة في دعم اللغة العربية في المنطقة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما استعرضت الشركة الخدمات الأُخرى الموجّهة إلى القطاع الحكومي بشكل عام، مثل خدمات "الويب" و"قلم- مصحّح الكتابة الذّكي".وتخلّل الزيارة توقيع اتّفاقيّات ومذكّرات تعاون بين الشركة وبعض المؤسسات الإعلامية السعودية.وتضمّنت الزيارة تكريم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، ورئيس وكالة الأنباء السعوديّة فهد بن حسن آل عقران، تقديراً لجهودهما في العناية باللغة العربية وتطويرها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.// انتهى //15:26ت م0131