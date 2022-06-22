جدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسزار العاصمة الأفغانية كابل أمس وفد علماء الأمة الإسلامية برئاسة معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب مصطفى سانو .وتأتي الزيارة تنفيذا لقرار المجلس الوزاري للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في دورته الاستثنائية بإسلام آباد بجمهورية باكستان الإسلامية خلال شهر ديسمبر الماضي، والذي نص على قيام مجمع الفقه الإسلامي الدولي بتشكيل وقيادة وفدٍ من علماء الأمَّة الإسلامية إلى زيارة أفغانستان من أجل التباحث والتحاور مع السلطة الحالية بأفغانستان حول حملة من القضايا والمسائل، كقضية تعليم وعمل المرأة، والتسامح والتعايش، وإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين من وزراء وعلماء من أجل تعزيز ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش في أفغانستان.// انتهى //15:27ت م0132