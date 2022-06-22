الدمام 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستفقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم منظومة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الأحساء، بحضور مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر المطيري، وذلك في إطار جولات معاليه التفقدية لعددٍ من فروع وقطاعات الوزارة للاطلاع على سير العمل ومتابعة احتياجات الفروع والمكاتب ومنسوبيها لخلق بيئة عمل إيجابية ناجحة ومحفزة.واطلع المهندس المشيطي على عرض عن الأعمال والخدمات والبرامج التي يقدمها ويشرف عليها مكتب الوزارة بالمحافظة، وكذلك بعض البيانات الإحصائية وإنجازات ومبادرات المكتب، إضافةً إلى أبرز التحديات التي تواجه مكتب الوزارة بالمحافظة والخطط والمقترحات التي تسهم في سرعة إنجازها في أقرب وقت، كما تمت مناقشة الخطط والرؤى المستقبلية للوزارة وكيفية تفعيلها من خلال الفروع والمكاتب.كما اطلع على إدارات وأقسام مكتب الوزارة بالمحافظة واستمع إلى شرح مفصل من قبل مديري الإدارات ورؤساء الأقسام على المهام المنوطة بهم وكذلك المشاريع المعتمدة لدى المكتب، وآراء ومقترحات وملاحظات بعض الموظفين.ووقف على المركز الوطني للنخيل والتمور وبحيرة الأصفر والعمليات التطويرية التي تطرأ عليهما والخدمات التي يقدمها للمستفيدين والزوار، منوهاً معاليه بما توليه الحكومة الرشيدة لقطاع البيئة والمياه والزراعة والعاملين فيه من دعم ورعاية واهتمام مما أسهم في تعزيز منظومة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة وفق رؤية المملكة 2030م.رافق معاليه وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع المهندس غانم الجذعان والمدير العام لبرنامج الإعانات الزراعية المهندس غسان البكري.// انتهى //15:28ت م0133