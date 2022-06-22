جيزان 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسزار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف اليوم، المحكمة الإدارية بجازان، والتقى بأصحاب الفضيلة رئيس وقضاة محكمة جازان، ومنسوبي المحكمة.والتقى معاليه بالمراجعين الذين تقدموا بطلب اللقاء عبر خدمة لقاء معالي الرئيس المتاحة على بوابة ديوان المظالم الرقمية، واستمع لمطالبهم، ووجَّه بالعمل على تحقيق العدالة الناجزة.جاء ذلك خلال زيارةٍ تفقدية قام بها للمحكمة الإدارية بجازان، حيث تجوَّل في مرافقها، واطَّلع على سير العمل، مؤكدًا معاليه خلال لقائه بمنسوبي المحكمة الحرص على التطوير الدائم؛ لأداء العمل في جميع مرافق ديوان المظالم القضائية والإدارية؛ للإسهام في تحقيق مستهدفاته, وفي مقدمتها تحقيق العدالة الناجزة، مثمنًا لفضيلة رئيس المحكمة الإدارية بجازان ومنسوبيها كافة ما شهِده من جودة أعمال.// انتهى //16:24ت م0157