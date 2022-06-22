تبوك 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بديوان الإمارة المواطنة مريم بنت فيصل العنزي التي تنازلت عن قاتل شقيقها لوجه الله تعالى .وثمن سموه للمواطنة مريم العنزي موقفها الإنساني النبيل، وقال: "عمل عظيم وتشكرين عليه وأجره كبير وستجدين صنيع هذا العمل في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى" .ووصف سمو الأمير فهد بن سلطان ما قامت به المواطنة العنزي من تنازل بالبادرة الخيرة التي تدل على التسامح والتلاحم بين أبناء المجتمع السعودي، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- يحثان دائماً على تعزيز فضائل التسامح والعفو .// انتهى //16:25ت م0158