الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية ندوة بعنوان "مسرح العرائس"، ضمن سلسة من ندوات "كالوس"، بهدف إثراء وتطوير القطاع المسرحي، وتبادل النقاشات والخبرات التي من شأنها أن تسهم في دعم الحركة المسرحية بالمملكة، وتعزيز الجوانب المعرفية لدى المجتمع.وتناولت الندوة تاريخ مسرح العرائس في العالم العربي، وأهم الخصائص التي تميز بها مسرح الدمى، كالعرض والتصميم والشخصيات والصناعة والقصة، إضافةً إلى أهمية هذا النوع من المسرح الذي يعد أحد روافد المسرح الأساسية التي يستمتع بها الكبار والصغار، مع سردٍ لتجربة المملكة في هذا المجال التي بدأت في عام 1974 عبر تجارب متفرقة في عدة مدن, كالطائف والرياض والأحساء ومكة المكرمة، وكذلك المحاولات من بعض المعلمين والمعلمات في المدارس.وتطرقت إلى دور التقنيات الحديثة في إبراز وتفعيل الشخصية في العالم العربي من خلال آلية التحريك باستخدام الخيط أو اليد، أو عبر المنبت الجغرافي، الذي يقصد به المنطقة الجغرافية التي تمثل الشخصية, كالأرجوز أو عروسة المولد في مصر، وخيال الظل في الشام، والعرائس الجاوية، أو عن طريق العرائس المبتكرة التي تستخدم كل الوسائل والأدوات المتاحة لخدمة الشخصية، وكذلك التحديات التي تواجه مسرح العرائس في السعودية والعالم العربي.// انتهى //16:26ت م0159