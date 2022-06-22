تبوك 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساعتمدت جامعة فهد بن سلطان بمنطقة تبوك ، فتح باب القبول والتسجيل في 15 تخصصاً لـ 6 أقسام مختلفة بكلياتها العلمية ، لخريجي وخريجات الكليات التقنية بكافة مناطق المملكة ، في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك ، إضافة إلى تقديم خصم 10% لخريجي وخريجات الكليات التقنية بالمنطقة.وثمن مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس علي بن مرزوق البلوي لجامعة فهد بن سلطان دورها في تفعيل هذه الاتفاقية المبرمة معها لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية المميزة ، واصفًا هذا التفعيل بالإنجاز المهم الذي يهدف إلى المساعدة في توفير فرص تدريبية عليا للخريجين والخريجات .وأكد بأن الإدارة تعمل على تفعيل برامج الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير برامج محددة تخدم المصالح المشتركة بين القطاعين تجسيدًا لمبدأ الشراكة المستدامة لإحداث الأثر في المجتمع السعودي وإسهامه في تحقيق الاستدامة في الاقتصاد الوطني .وأشار إلى أن التخصصات التي سيتم التجسير عليها تشمل :" قسم التقنية الكهربائي لتخصصي قوى كهربائية الطاقة المتجددة وقسم التقنية الميكانيكية لتخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الالكترونية في تخصص الإلكترونيات صناعية وتحكم وفي قسم التقنية المدنية والمعمارية للتخصصات انشاءات مدنية وانشاءات معمارية ومساحة، إضافة إلى قسم تقنية الحاسب الآلي في التخصصات شبكات الحاسب الآلي ، والوسائط المتعددة وتقنيات الويبوالبرمجيات وإدارة أنظمة الشبكات والدعم الفني للحاسب ،وقسم التقنية الإدارية في تخصصي المحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق ، مبينا أن التجسير يبدأ بموقع جامعة فهد بن سلطان على الرابطhttp://sisweb.fbsu.edu.sa/pls/apex/f?p=150:1:0::NO::P1_LANG,P1_LANG_HTML,FSP_LANGUAGE_PREFERENCE:ar,ar-sa,ar-saمطلع الفصل الأول للعام التدريبي 1444هـ .//انتهى//16:28ت م0160