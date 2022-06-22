جدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساستقطبت 5 فعاليات بحرية مشوقة عشاق المغامرات والرياضات البحرية في "جدة ويفز" بموسم جدة، شملت رياضة "الفلاي بوردنق" أو الزلاجات المائية الطائرة بارتفاع 30 متراً، وتجارب القوارب وركوب "الجت سكي" و"التجديف" و"دراجات شيلر" المائية.وتشهد الفعاليات البحرية في موسم جدة إقبالاً كبيراً من الزوار, خصوصاً من فئة الشباب الراغبين في ممارسة رياضاتهم البحرية المشوقة، وسط خدمات وتنظيمات مميزة لخوض تجاربهم الحماسية المتنوعة، وقضاء أجمل الأوقات في البحر، وتجربة الفعاليات المائية الجديدة.وتعد "جدة ويفز" إحدى مناطق الفعاليات البحرية التي تتميز بتنوع الخيارات فيها، وتتعدد فعالياتها وأنشطتها البحرية التي تتيح للزائر الاستمتاع بتجربة الأنشطة المائية الحماسية، والاستمتاع بأجواء البحر.// انتهى //16:28ت م0162