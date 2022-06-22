الرياض 23 ذوالقعدة 144 الموافق 22 يونيو 2022 واسنظم مركز الابتكار وريادة الأعمال في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مطلع هذا الأسبوع معسكر الريادة الجامعية، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.ويُعد معسكر الريادة الجامعية مبادرة وطنية تساهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال، وتمكين طلاب وطالبات ومنسوبي جامعات المملكة من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى شركات ناشئة، عن طريق تقديم التدريب والدعم التوجيهي، وتوفير فرص تمويلية خلال مراحل متعددة.كما يسعى المعسكر إلى صقل مواهب المشاركين، وتحفيزهم للاندماج في المجتمع الريادي، وزيادة الوعي حول ثقافة ريادة الأعمال، ونشر وتعزيز هذه الثقافة في الجامعات، وتطوير وتحويل مشاريع المشاركين إلى شركات ناشئة، بالإضافة إلى تأهيلهم للدخول في مجال ريادة الأعمال عن طريق تقديم محتوى علمي وعملي، واستخدام أنشطة وتدريبات؛ لتعزيز المحتوى كدراسة السوق، ونموذج خطة العمل، وطرق الحصول على تمويل للمشروع.// انتهى //16:28ت م0163