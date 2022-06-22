الرياض 23 ذوالقعدة 1443 الموافق 22 يونيو 2022 واس.‏أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة أن موعد انطلاق مبادرة السبت البنفسجي ستكون اعتباراً من يوم السبت 1 محرم 1444هـ الموافق 30 يوليو 2022م والذي يهدف إلى تقديم الخصومات والتخفيضات والعروض للأشخاص ذوي الإعاقة .‏ونسقت الهيئة مع وزارة التجارة لدعم المبادرة من خلال التعميم على الغرف التجارية والشركات والمتاجر لحثها على المشاركة، حيث تعد من المبادرات المجتمعية الهادفة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وسيتمكن التاجر من المشاركة في هذه المبادرة دون فقدانه رصيد التاجر السنوي.علماً أن هذه المبادرة حققت نجاحاً مميزاً في العام الماضي حيث شارك بها أكثر من 1500 نقطة بيع واستفاد منها الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.وتؤكد هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في هذه المبادرة من منطلق المسؤولية المجتمعية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 باندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.‏كما دعت الهيئة الراغبين بالتسجيل في هذا اليوم التواصل معها عبر البريد الإلكتروني ps@apd.gov.sa// انتهى//16:47ت م0168