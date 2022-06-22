لندن 23 ذو القعدة1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسالتقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في لندن اليوم , بمعالي وزير الدولة البريطاني لشؤون الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية كواسي كوارتنج، وذلك خلال زيارة معاليه للمملكة المتحدة، حيث تهدف لزيادة التعاون في العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في قطاعَيْ الصناعة والتعدين.ونُوقِشت خلال اللقاء الذي حضره عدد من رؤساء قطاعات منظومة الصناعة والتعدين , الموضوعات المشتركة بين البلدين، والفرص الاستثمارية في قطاعَيْ الصناعة والتعدين، والتأكيد على استمرار التعاون في العلاقات بين البلدين، حيث يبلغ إجمالي صادرات المملكة غير النفطية للمملكة المتحدة 1.53 مليار ريال، فيما يبلغ إجمالي وارداتها غير النفطية للمملكة المتحدة 10.50 مليارات ريال.كما أكد اللقاء أهمية رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية في القطاعين، وتعزيز قنوات التواصل بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية ويتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية.يذكر أن حجم الاستثمارات الحالية في قطاع الصناعة يقارب 400 مليار دولار، بما يزيد عن 10 آلاف مصنع. وجُذِبت خلال العام الماضي استثمارات جديدة تجاوزت 20 مليار دولار، كما يقدر حجم الثروات المعدنية في المملكة بـ1.3 ترليون دولار. وتسعى المملكة لتعزيز وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعين من خلال العديد من المبادرات والبرامج, منها البرنامج العام للمسح الجيولوجي الذي يهدف لاستكشاف معادن على مساحة 600 كم مربع.// انتهى //16:53ت م0169