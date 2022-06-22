الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستمكن الدكتور بدر الشيباني من صعود قمة جبل دينالي (أعلى قمة في أمريكا الشمالية), وهو الجبل الأخير له في تحدي القمم السبع، و ذلك بعد شهر من صعوده إلى قمة إيفرست، وهي أعلى قمة في العالم.ووصل الشيباني أمس إلى الرياض بعد إنهاء تحديه معبراً عن سعادته بما حققه, مشيراً إلى أن إنهاء تحدي القمم السبع كان حلماً يراوده خلال السنوات الماضية، وبذل كل الجهد والوقت لتحقيقه.وسبق أن اختارت مجلة فوربس الشيباني ضمن أكثر روّاد الأعمال إبداعاً في المملكة، وهو رياضي مغامر يعشق التحديات، وأول سعودي يحمل شعلة الأولمبياد.وجاءت مشاركته في تحدي "القمم السبع" لحرصه على إبقاء الطابع الصحي في حياته وتشكيل نموذج إيجابي لتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة والاهتمام بمسارات الصحة العامة.وتتكون القمم السبع العالمية من أعلى الجبال القارية في كل من القارات السبع على وجه الأرض، وهي: قمة كلمنجارو (أعلى قمة في أفريقيا), قمة البروس (أعلى قمة في أوروبا), قمة كازايوسكو (أعلى قمة في أستراليا), قمة فنسن (أعلى قمة في القطب الجنوبي), قمة أكونكاجوا (أعلى قمة في أمريكا الجنوبية), قمة إيفريست (أعلي قمة في آسيا), قمة دينالي (أعلى قمة في أمريكا الشمالية).// انتهى //16:53ت م0170