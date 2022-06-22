الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء مبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ديتر لامليه.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء، مدير عام الإدارة الأوروبية، سلطان بن خزيم.// انتهى //17:06ت م0171