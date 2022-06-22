الرياض 23 ذو القعدة1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسوقّعت وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، مذكرة تفاهم بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في منظومة التعليم الإلكتروني ومنظومة الاستثمار فيما يصب في تنمية القدرات البشرية، ودعم وتحفيز الابتكار في الاستثمارات المتعلقة بالتعليم الإلكتروني في المملكة، وذلك بحضور وكيل الوزارة لتطوير الاستثمارات فيصل بن عصام حمزة، والمدير العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي.وتشجع المذكرة الشركات الخارجية للاستثمار في قطاع التعليم الإلكتروني ونقل مكاتبها الإقليمية للمملكة، ودعم القوائم الإرشادية لمزودي الخدمات في القطاع التي اعتمدها المركز بمشاركة مجموعة من الجهات الدولية الرائدة مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات المقدمة، إضافة إلى بحث تحديات المستثمرين المحليين والأجانب في التعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم للعمل على تذليلها، علاوةً على التعاون في اقتراح الفرص الاستثمارية ووصفها في القطاع مما يساعد المستثمرين الجدد في تحديد الفرص وتوجيه الاستثمار، كما تهدف المذكرة إلى توحيد رحلة الترخيص للمستثمر الأجنبي في قطاع التعليم الإلكتروني.وتأتي هذه المذكرة اتساقًا مع أحد توجهات المركز وأهدافه الطموحة الرامية إلى فتح آفاق استثمارية دولية في القطاع، كما أن هذه الشراكة ستعمل على ابتكار حلول تسهم في تمكين الجهات الخارجية المهتمة بالاستثمار في قطاع التعليم الإلكتروني بالمملكة، حيث إن التعليم والاستثمار أهم عناصر التنمية المستدامة تحت مظلة رؤية المملكة 2030.// انتهى //17:10ت م0173