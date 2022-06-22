الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسحثت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (#لتبقى)على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة (المستوى الأخضر) كونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية والأطول عمراً.وأوضحت الحملة السلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة .وشملت النصائح الآتي:- الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية.-الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك.- الإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية ( المتوهجة).- الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات).- حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة.- الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف.- تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك.- تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد.- إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة.// انتهى //17:15ت م0174