عمّان 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، بمقر السفارة، اليوم، رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان بن عبدالله السمرين، والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء، التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأردنية على مستوى حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال التي تعبر عنها الزيارات المتبادلة على الأصعدة كافة.// انتهى //17:29ت م0177