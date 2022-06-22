سكاكا 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستقدم الفرق الطبية بالمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف الخدمات الصحية لضيوف بيت الله الحرام القادمين عبر البر من دولة العراق في مدينة الحجاج بأبو عجرم.وأوضح المدير العام لصحة الجوف فارس بن مخيلف الرويلي أنه يوجد عدد من عربات العيادات المتنقلة المجهزة بالطواقم الطبية لتقديم الرعاية والعناية الصحية للحجاج وبمختلف التخصصات على مدار الساعة، كما جُهِّزت العيادات بأجهزة فحص العلامات الحيوية وقياس نسبة السكر بالدم، وجهاز تخطيط القلب،والجهاز الخاص بالربو وجهاز الصدمات الكهربائي. كما يقدم المركز الخدمات العلاجية بتوفير الأدوية لجميع الحجاج المراجعين للمركز.وأضاف أنه أُمِّنت سيارات إسعاف لتحويل الحالات التي تحتاج إلى علاج متقدم وتأمين عربات لذوي الإعاقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للمساعدة على التنقل بكل يسر وسهوله, كما تُنقَل الحالات الطارئة إلى مستشفى أبو عجرم العام.فيما يشارك فريق التطوع الصحي بتقديم التوعية الصحية للحجاج من دعم ومساندة للأعمال الصحية ضمن مشروع سواعدالصحة.// انتهى //17:31ت م0178