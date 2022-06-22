موسكو 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق أفغانستان إلى 1000 شخص، كما ألحق أضرارًا بعشرات المنازل وانزلاقًا أرضيًا في المنطقة.وقال متحدث باسم وزارة الصحة العامة في أفغانستان، في بيان اليوم، أنه "بناءً على المعلومات الأساسية من جميع أنحاء البلاد، خاصةً من مقاطعة باكتيكا، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في زلزال الليلة الماضية"​​​.وتابع: "نطلب من جميع الجمعيات والمنظمات الإنسانية مساعدة المتضررين بالاحتياجات الطارئة الأولية".// انتهى //17:39ت م0179