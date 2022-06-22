الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسعُقِدت أمس بمحافظة عدن الورشة الختامية لمشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.واستُعرِضت خلال أعمال الورشة المخرجات النهائية لمشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية وأبرز التحديات الماثلة أمامه ومدى استفادة المتدربين من المشروع في أقسامه المختلفة، بمشاركة 42 من القرى المستهدفة واستشاري المشروع ومكتبي الزراعة والتعليم الفني والتدريب المهني من اللجان المجتمعية في مديرية تبن بمحافظة لحج.واختتمت الورشة الختامية بحلقة نقاشية خرجت بتوصيات ومقترحات عامة على أن تُؤخَذ بعين الحسبان في التدخلات القادمة.وقال مشرف مشروع تدريب ودعم المهارات المهنية والتجارية حسين البيتي: "إن الورشة تحتل أهمية كبيرة لإعطاء الجهات ذات العلاقة صورة كاملة عن نتائج المشروع وأخذ تغذية راجعة تخدم القطاعات المهنية المستهدفة".ويأتي المشروع الذي تبلغ قيمته 3,000,000 دولار أمريكي بهدف تحسين سبل العيش للشعب اليمني الشقيق، والوصول إلى الخدمات الإنتاجية من خلال توفير التدريب والدعم في مجالات ريادة الأعمال والأعمال التجارية الزراعية وتصنيع الأغذية والمنسوجات والنول اليدوي، إضافة إلى المهارات التقنية في النجارة وصيانة السيارات والهواتف المحمولة والأجهزة، كما يقدم المشروع أيضًا للمشاركين منحًا عينية لمساعدتهم في إنشاء أعمالهم التجارية.// انتهى //17:56ت م0180