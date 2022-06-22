حضرموت 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس دورة تدريبية بعنوان "نهج القراءة والكتابة" لمعلمات مدرسة الهمة لذوي الإعاقة الحركية بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، وذلك لمدة يومين بمشاركة 10 متدربات، بهدف رفع كفاءة المعلمين في مراكز ذوي الإعاقة .ويأتي ذلك ضمن مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية وبناء القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة، المنفذ في محافظات عدن وحضرموت وأبين، ويستهدف 323 معلما ومعلمة .// انتهى //17:57ت م0181