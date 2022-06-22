الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة لائحة انتقالات اللاعبين فوق 27 عامًا بنظامها الجديد، وذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الدكتور خالد الزغيبي.وقرر المجلس في إطار التركيز على الفئات السنية استحداث بطولتين: ممتاز الشباب "ب" وممتاز الناشئين "ب" بمشاركة ثمان فرق لكل بطولة، كما وافق على مشاركة لاعبين اثنين من مواليد 2002 في دوري الشباب.وأشاد الدكتور الزغيبي بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع اللجان التي أثمرت عن موسم ناجح بكل المقاييس وطالب رئيس الاتحاد جميع اللجان والإدارة التنفيذية بمضاعفة الجهد حتى تتواصل النجاحات، وشدد على أهمية دور الأندية في استقطاب وتسجيل فرق السيدات للكرة الطائرة خاصة في الفئات السنية.// انتهى //18:22ت م0183