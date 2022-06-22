الأمم المتحدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأكدت الأمم المتحدة، أن وكالاتها وشركاءها سارعوا إلى دعم أفغانستان وتقديم المساعدات العاجلة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليمين في شرقي البلاد، في وقت مبكر من الأربعاء.وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان صحفي اليوم، أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجات ضرب المنطقة الوسطى في أفغانستان حوالي الساعة 1.30 صباحا بالتوقيت المحلي وتضررت على أثره أربع ولايات في إقليم بكتيكا - غايان وبرمالا وناكا وزيروك - وكذلك ولاية سبرا في إقليم خوست.وأشار مكتب أوتشا إلى أن الاحتياجات الفورية تشمل تقديم الرعاية للإصابات الطارئة والمأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية والمساعدة الغذائية والمياه والصرف الصحي، مؤكداً أنه يقوم بتنسيق الاستجابة الطارئة نيابة عن وكالات الأمم المتحدة والشركاء والفرق الإنسانية التي تم نشرها في المنطقتين.// انتهى //18:29ت م0184