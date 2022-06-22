واشنطن 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأكدت الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب المالي في مواجهة أعمال العنف المروعة ضد السكان المدنيين، بعد علمها بالعنف في منطقتَيْ باندياجارا وغاو في مالي في نهاية الأسبوع الماضي, حيث أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني.وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي اليوم، إلى أن هذا التطور يأتي في وقت أدى فيه العنف المستمر في ميناكا إلى مقتل العديد من المدنيين وتشريد الآلاف غيرهم.وأبان برايس أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركاء مالي الدوليين لبناء مستقبل أكثر إشراقًا وسلامًا لجميع الماليين.// انتهى //18:30ت م0185