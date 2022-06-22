الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسالتقى وفد مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام في المملكة، على هامش الزيارة الرسمية لسمو ولي العهد -حفظه الله- إلى المملكة الأردنية الهاشمية بمسؤولين في معهد الإعلام الأردني، وشركة المدينة الإعلامية الأردنية.وبحث الجانبان خلال اللقاء فرص التعاون والشراكة الممكنة، واستعرضا خلال الزيارتين عددًا من التجارب والخبرات في مجالات التخطيط والإنتاج الإعلامي والتدريب.وقدم وفد التواصل الحكومي عرضًا حول حصيلة عمل المركز خلال عام 2021 وأبرز مشاريعه في النصف الأول من العام الحالي 2022، حيث شملت إعداد الخطط الإعلامية، وتنظيم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، وتصميم الهويات البصرية، إضافة إلى أعمال غرفة العمليات الإعلامية، وتغطية الأحداث والمناسبات المحلية والدولية، وتجارب الإنتاج المشترك.كما استعرض الوفد مشروع "متحدثون" بنسختيه الأولى والثانية، الذي يستهدف تطوير قدرات المتحدثين الرسميين للجهات الحكومية، والمعلقين في المجالات الرائدة، ومشروع سباق الإعلام "ميدياثون" الذي يهدف إلى ابتكار وتطوير حلول للتحديات الإعلامية بمشاركة الأفراد والمؤسسات.واستعراض الأعمال الوثائقية التي أنتجتها مبادرة كنوز السعودية, مثل: "نورس العرب" و"على حدٍّ سوى" و"وضربة حظ"، والكتاب المصور "المواجهة الصامتة"، التي تقدم توثيقًا لمراحل مواجهة فيروس كورونا في المملكة.وأكد وكيل وزارة الإعلام للتواصل المتحدث الرسمي الدكتور عبدالله المغلوث، أن اللقاء بالأشقاء في كل من مؤسستَيْ معهد الإعلام الأردني، وشركة المدينة الإعلامية الأردنية يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وأهمية التواصل وتبادل الخبرات الإعلامية في مجالات التدريب والتعليم كما في المعهد، وفي مجال العمل والممارسة الميدانية، التي من شأنها استفادة الجانبين من التجارب العلمية والعملية، والاطلاع على الممارسات الحديثة في قطاع الإعلام والاتصال.وأوضح أن اللقاء شهد استعراض عدة تجارب تناولت مجالات الإنتاج والتدريب والاتصال، مشيدًا بالتجارب الإعلامية التي تعكس ما تملكه المملكة الأردنية من إرث إعلامي كبير.// انتهى //18:35ت م0187