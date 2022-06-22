جدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واساستقبل معالي وزير العدل بالإنابة بالسلطة الحالية بأفغانستان ، المٌلا عبد الحكيم شريعي ، معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي ، الدكتور قطب مصطفى سانو، ووفد علماء المسلمين المرافق له بمقر وزارة العدل بمدينة كابل بأفغانستان.وعبر الوزير الأفغاني عن تطلعه إلى قيام العلماء بدورهم في مساعدة ودعم أفغانستان.من جانبه قدم معالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، رئيس الوفد، نبذة تعريفية عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بوصفه المرجعية الفقهية العليا للأمة الإسلامية داخل العالم الإسلامي وخارجه ، مبينًا أهداف زيارة وفد علماء المسلمين تنفيذًا لتوجيهات قادة دول العالم الإسلامي ، المتمثلة في التباحث والتحاور مع السلطة الحالية علماء ومسؤولين حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم الشعب الأفغاني ، وعلى رأسها موضوع التسامح والتعايش والوئام بين أتباع الأديان والمذاهب ، وموضوع التطرف والإرهاب، وموضوع تعليم المرأة وعملها.وشدد على أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والتعايش في الإسلام ، متحدثًا عن أهمية وضرورة الالتزام بمنهج الوسطية .// انتهى //19:07ت م0189