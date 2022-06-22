الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستوج نائب رئيس الاتحاد السعودي للهجن محمد البلوي المتسابق عون الهاجري بجائزة المركز الأول في مسابقة المعلق الذهبي التي ينظمها الاتحاد السعودي للهجن بمدينة الرياض، بمشاركة 27 متسابقًا ومتسابقة من مختلف الدول الخليجية والعربية.وشهدت الحلقة الختامية من البرنامج تحقيق عون الهاجري جائزة المركز الأول البالغ قدرها 150 ألف ريال، فيما حقق جائزة المركز الثاني شجاع الدوسري البالغة قيمتها 50 ألف ريال، كما حقق أحمد البلوي المركز الثالث المقدر جائزته بقيمة 20 ألف ريال.وحددت اللجنة المنظمة آلية اختيار الفائزين بنسبة 30% عبر لجنة تحكيم المسابقة، و70% عبر تصويت الجمهور الذي رجح كفة الهاجري للفوز بالمسابقة التي تعد أحد البرامج التي تهدف لخلق بيئة تنافسية وجاذبة للتعليق على رياضة الهجن بما يتواكب مع قيمة هذا الموروث التاريخي والثقافي، ويتبناه الاتحاد السعودي للهجن بهدف صقل المواهب السعودية والخليجية الشابة في التعليق.// انتهى //19:11ت م0190