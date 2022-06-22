القاهرة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بنتائج مباحثات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث ستسهم بشكل كبير في تعزيز التضامن العربي والإقليمي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا والتحديات، قبيل القمة العربية الأمريكية المرتقبة في 16 يوليو المقبل.وثمن العسومي في بيان له اليوم الجهود الكبيرة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله– وفخامة الرئيس المصري وجلالة ملك الأردن، في الحفاظ على مقدرات الأمة العربية ورفضهم أي محاولات إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها.وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية التنسيق المستمر بين الدول المحورية في المنطقة الذي يمثل صمام أمان لاستقرار المنطقة العربية وتعزيز الأمن القومي العربي، لا سيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة العربية، ولما تمثله كل من المملكة ومصر والأردن من قوى محورية لها ثقلها التاريخي والحضاري وقدرتها على مواجهة التحديات بفضل تطابق الرؤى التي تهدف لوحدة الصف العربي.// انتهى //19:18ت م0191