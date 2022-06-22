الخرطوم 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسبحث نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، مجمل القضايا والتحديات التي تواجه عملية السلام وحل المشاكل القبلية بولاية غرب دارفور.واستمع إلى تقرير مفصل خلال اجتماعه بأطراف العملية السلمية اليوم بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور بمدينة الجنينة غرب السودان بحضور عضوي السيادة، الدكتور الهادي إدريس، والأستاذ الطاهر أبوبكر حجر، حول جهود الأطراف مع حكومة الولاية ولجنة أمنها والإدارات الأهلية، لوضع حد للصراعات والنزاعات القبلية التي ظلت تتكرر بين الفينة والأخرى بمناطق الولاية.وأكد الاجتماع على تكوين لجان مشتركة تضم أطراف العملية السلمية والأجهزة الأمنية، للتنسيق والعمل المشترك في بناء السلام والمصالحات والتعايش السلمي والمساعدة في الاستقرار والعودة الطوعية.وأعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو عن اتخاذ تدابير أمنية محكمة لتأمين المدن وفرض هيبة الدولة، والعمل على تحقيق استقرار المجتمعات.من جهته شدد عضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر، على أهمية التنسيق بين أطراف العملية السلمية والأجهزة الأمنية، داعيا إلى مبادرات ومشروعات تسهم في تقريب وجهات النظر بين القبائل المتنازعة، والعمل على بناء السلام المجتمعي والتبشير بسلام جوبا.وفي ذات السياق أكد عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس، تصميم أطراف العملية السلمية على تنفيذ اتفاق جوبا، مشيراً إلى المضي نحو خطوات جادة لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.// انتهى //19:27ت م0192