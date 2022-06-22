الرباط 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسعقد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، جلسة عمل افتراضية اليوم، مع المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة الأغذية والزراعة (الفاو) الدكتور شو دونيو، حيث تباحث الجانبان سبل وآليات تعزيز التعاون بين المنظمتين في مجال تطوير التقنية الزراعية والأمن الغذائي وحماية البيئة، وبناء قدرات الشباب والنساء، خصوصًا في المناطق الريفية.كما ناقش الجانبان آليات تحديث مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين؛ من أجل إغناء التعاون ببرامج جديدة في مجال تطوير التقنية الزراعية، واستثمار القدرات التي تتيحها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الهدر، وبناء قدرات النساء والشباب في المناطق الريفية ودعمهم في إنشاء مشاريع مدرة للدخل.// انتهى //19:33ت م0194