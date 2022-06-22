الرباط 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط اليوم، بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.وتباحث الجانبان حول سبل تطوير التعاون بين الوكالة والمغرب، وآفاق توسيعها لتشمل مجالات الصحة والطب النووي، والأمن الغذائي، وتدبير المياه والزراعات المقاومة للجفاف.وخلال الاجتماع, عبر الوزير المغربي عن دعم بلاده للوكالة في أداء مهامها، ومواصلة دورها من أجل حفظ السلم والأمن الدوليين.// انتهى //19:36ت م0195