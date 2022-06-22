الرباط 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأعلنت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) اليوم، عن باب الترشح أمام الشباب والفتيات من دول العالم الإسلامي وخارجه للمشاركة في برنامج المنظمة للتدريب على القيادة من أجل السلام والأمن دورة 2022، في موضوع: "زرع بذور السلام عبر تعبئة الشباب والنساء".ويتكون هذا البرنامج من 10 وحدات تدريبية، تركز على الأبعاد المختلفة لبناء السلام وتعزيزه، ويتيح التدريب أيضا الفرصة أمام الشباب للحوار مع قادة ملهمين من أجيال مختلفة حول العالم، وسيتم اختيار 30 شابا وفتاة ليكونوا رسميا سفراء الإيسيسكو من أجل السلام، عقب تخرجهم من البرنامج.كما ستطلق مسابقة لأفضل مشاريع السلام، ومنح جوائز لأكثرها إبداعا، إضافة إلى استفادة أصحاب المشاريع الفائزة من الدعم المالي والفني لإنجازها.// انتهى //19:37ت م0197