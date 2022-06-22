واشنطن 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم، تقرير التنوع والشمول للسنة المالية 2020-2021.ورحب أعضاء المجلس، في بيان صحفي اليوم، بفرصة مناقشة تقرير التنوع والشمول للسنة المالية 2020 والسنة المالية 2021، الذي يوفر تحديثًا شاملاً حول جهود التنوع والشمول في الصندوق.وأكدوا أهمية التنوع والشمول كأولوية للصندوق لضمان تكافؤ الفرص والمعاملة العادلة لجميع الموظفين، مشيرين إلى التحديات في الوصول إلى معايير التنوع للسنة المالية 2025.وأعرب الأعضاء عن تأييدهم على نطاق واسع للنهج المقترح في التقرير، بما في ذلك إطار العمل لمدة عامين وتعزيز المساءلة الإدارية في تحقيق الأهداف والتقدم المحرز في تمثيل المرأة في الأدوار الإدارية، لا سيما على أعلى المستويات، فضلاً عن تحقيق المعايير الخاصة باثنين من المناطق الأقل تمثيلا (جولة أوروغواي)؛ وشرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء؛ على مستوى المساهم الفردي.// انتهى //19:43ت م0198