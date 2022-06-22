الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسعقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة اليوم، الاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري، برئاسة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف بن فلاح الحجرف.وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول المجلس، ودعم علاقاته الإستراتيجية مع شركائه حول العالم، وتعزيز مكتسباته وتحفيز نموه.واطلّع الوزراء على مستجدات أعمال الفريق التفاوضي الخليجي مع الدول والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وأعمال كلاً من لجنة (لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية، ولجنة حماية المستهلك، ولجنة التجارة الخارجية).كما شهد الاجتماع بحضور معالي وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة آن ماري تريفيليان، مراسم توقيع البيان المشترك لانطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.// انتهى //19:47ت م0199