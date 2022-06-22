الخرطوم 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسالتقى وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير دفع الله الحاج على هامش مؤتمر السلام والتنمية والحوكمة في القرن الأفريقي بأديس أبابا اليوم، بمبعوث الصين الخاص للقرن الأفريقي شيويه بينغ.وجرى خلال اللقاء بحث سبل توثيق العلاقات السودانية الصينية لاسيما تعزيزها في المجالات الاقتصادية والتنموية، واتفق الطرفان على مواصلة وتيرة الدعم المتبادل بين البلدين في المحافل الدولية.// انتهى //19:50ت م0200