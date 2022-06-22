الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي وقعت في إقليم (موبتي) في جمهورية مالي، والذي أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء.وأكدت الوزارة على موقف المملكة الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب مالي الصديق.// انتهى //19:53ت م0201