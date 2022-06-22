الرياض23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسوقع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي وزيرة التجارة الدولية البريطانية في المملكة المتحدة آن ماري تريفيليان، بحضور أصحاب المعالي وزراء التجارة بدول مجلس التعاون اليوم، إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالرياض.وأكد الحجرف أهمية هذه الخطوة التي تعكس الرغبة لتعزيز العلاقات الإستراتيجية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.وعقد أصحاب المعالي وزراء التجارة في دول المجلس اليوم اجتماعاً مشتركا مع وزيرة التجارة الخارجية البريطانية حيث رأس معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية -رئيس الدورة الحالية- الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الجانب الخليجي، بينما رأست الجانب البريطاني الوزيرة آن ماري تريفيليان، وبمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني أحمد الزيودي، ووزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ووكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر سلطان بن راشد الخاطر، ومعالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت فهد مطلق نصار الشريعان، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ومعالي رئيس الفريق الخليجي للمفاوضات عبدالرحمن بن أحمد الحربي.كما عقد أصحاب المعالي ووزراء التجارة اليوم أيضا اجتماع لجنة التعاون التجاري الـ62، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري المتعلقة بخطط أعمال اللجان الفنية التابعة لها، التي تهدف إلى تعميق التكامل بين دول مجلس التعاون في التجارة الداخلية والخارجية، وحماية المستهلك، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وكذلك المفاوضات مع الدول والتكتلات الدولية، واتخذوا بناء على ذلك عدداً من القرارات.// انتهى //21:14ت م0211