اقتصادي / بورصةُ المغرب تغلقُ على انخفاض
الأربعاء 1443/11/23 هـ الموافق 2022/06/22 م واس
الرباط 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واس
أغلقتِ البورصةُ المغربيةُ اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.12 %، مسجلا 12.025,51 نقطة.
وانخفضَ مؤشرُ أداءِ المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.24 % ليستقر عند 968,3 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.79 % مسجلاً 904,72 نقاط.
وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 395,15 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,51 مليار درهم مغربي.
// انتهى //
21:46ت م
0215