الرباط 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأغلقتِ البورصةُ المغربيةُ اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرُها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 1.12 %، مسجلا 12.025,51 نقطة.وانخفضَ مؤشرُ أداءِ المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 1.24 % ليستقر عند 968,3 نقطة، فيما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.79 % مسجلاً 904,72 نقاط.وبلغَ الحجمُ الإجمالي للتداولات ما مجموعه 395,15 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة 630,51 مليار درهم مغربي.// انتهى //21:46ت م0215