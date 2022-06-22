الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستُوِّجَت وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجوائز هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتميز العملي والتميز المؤسسي في مرحلته الرابعة، حيث حصلت الوزارة على المركز الأول كأعلى نسبة تقييم بين الجهات الحكومية لبرنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، والمركز الأول لفئة الوزارات في مجال التميز المؤسسي كأعلى الجهات تقييمًا، وعلى المركز الثالث بين الجهات الحكومية في التميّز العملي، ودرع التميّز في كفاءة الانفاق نظير تميز فريق كفاءة الإنفاق بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وبهذه المناسبة أوضحَ معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر أنَّ هذا التتويج أتى نظير وجود إستراتيجية متكاملة وشاملة لتحقيق كفاءة الإنفاق عملت عليها الوزارة لتحقيق هذا التميز في العمل المؤسسي، وتطبيق أعلى المعايير لضمان الاستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، مقدمًا شكره وتقديره لفريق كفاءة الانفاق بالوزارة على جهوده خلال الفترة الماضية التي توجت بهذه المنجزات.يذكرُ أنَّ هيئةَ كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تهدفُ إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الأجهزة الحكومية بما يتواءمُ مع الخطط والبرامج الموضوعة لرؤية المملكة ومتابعة تنفيذ تلك المبادرات والبرامج مع جميع الجهات الحكومية وتفعيل آلياتها في مختلف التخصصات والقطاعات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //21:47ت م0216