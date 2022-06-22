الرياض 23 ذو القعدة1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسشاركَت الهيئةُ السعوديةُ للمراجعين والمحاسبين - اليوم- في اللقاء الدولي الافتراضي الذي ينظمه الاتحاد الدولي للمحاسبين بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وتحدَّثَ الرئيسُ التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس في لقاء بعنوان "التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق" حول مشاركة الهيئة في مشروع التحول إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في المملكة.وأوضحَ دورَ الهيئة في تطوير ورفع القدرات الفنية المتخصصة على القيام بالأعمال المحاسبية اليومية بحسب متطلبات التحول وتمكين الكوادر البشرية في الجهات الحكومية المعنية من اكتساب المعرفة والقدرات والمهارات اللازمة لتطبيق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.وأكدَ المغامسُ أنَّ اكتساب المعرفة للكوادر البشرية هو أساس النجاح لهذا التحول، موضحاً الدورَ الجوهري لوزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي في تحقيق نجاح التحول في المملكة.يذكرُ أن مشاركة الهيئة تأتي ضمن جهودها في تعزيز التواصل الدولي وإيصال جهود المملكة في الارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة ونقل التجارب والخبرات للمجتمع المحاسبي الدولي.// انتهى //21:50ت م0217