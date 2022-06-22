تونس 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسأحبطَ حرسُ الحدود البحري التونسي ستَ عمليات هجرة غير شرعية انطلاقا من عدد من المدن الساحلية في اتجاه الضفة المقابلة من المتوسط.وأضَافَت مصادرُ أمنيةٌ تونسيةٌ اليوم أنه من خلال العمليات جرى إيقاف 144 مهاجرًا غير شرعي غالبيتهم حاملين لجنسيات دول أفريقيا أخرى.وأشارَت المصادرُ إلى أنه تم إحالة الموقوفين على الجهات القضائية المختصة لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.//انتهى//21:53ت م0218