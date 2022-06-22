الدار البيضاء 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسثَمَّنَ معالي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق، عاليًا، جهودَ حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز ال سعود، وصاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمدِ بنِ سلمانَ بنَ عبدِالعزيز وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء وزيرِ الدفاع – حفظهما الله- لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.وأشادَ معاليه بمبادرة "طريق مكة" التي ُتسَخِّرُ كلَّ الإمكانيات للتيسير على ضيوف الرحمن، إلى جانب أنها تدخلُ في إطار التنظيم المميز وضمان الأمن والأمان للحجاج بيت الله الحرام، داعيًا اللهَ سبحانه وتعالى أن يحسنَ الجزاءَ لكل من أسهمَ في إنجاز هذه المبادرة التي تُعَدُّ ابتكارا ناجحاً.وأشارَ وزيرُ الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي إلى حرص العاهلِ المغربي الملكِ محمدِ السادس على التزام الحجاج المغاربة بكل التدابير التي تتخذُها المملكةُ العربيةُ السعوديةُ تحت قيادتها الحكيمة لضمان التنظيم الأفضل لمواسم الحج.// انتهى //22:08ت م0223