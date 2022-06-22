بيساو 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسبدأت مجموعةُ "إيكواس" الاقتصاديةُ لدول غرب أفريقيا بنشر قوة عسكرية في غينيا بيساو؛لدعم الاستقرار في هذا البلد.وأوضحَت "إيكواس" أنَّ "بعثةَ دعم الاستقرار في غينيا بيساو" تتألفُ من حوالي 600 عسكري من نيجيريا والسنغال وكوت ديفوار وغانا،فيما صَرَّحَ محمد الحسن القائد العسكري للبعثة خلال احتفال رسمي قائلا:"إنها ستغطي البلاد بأسرها".. مشيرا إلى أن ولاية البعثة هي سنة واحدة قابلة للتجديد.وكان رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو قد قرر منتصف مايو حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 18 ديسمبر لوضع حد لأزمة سياسية مستمرة.//انتهى//22:47ت م0234