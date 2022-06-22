مكة المكرمة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واستُنَفِّذُ الخطوطُ السعوديةُ خلال موسم حج هذا العام 1443هـ مبادرةً مجانيةً هي الأولى من نوعها تعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية للمجموعات تتضمنُ إصدارَ بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة، إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ (24) إلى (72) ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار.وأوضحَ مديرُ عامِ المحطات الداخلة بالخطوط السعودية الدكتور هاني بن ناصر الحتيرشي أنَّ هذه المبادرةَ تستهدفُ خدمةَ أكثرَ من 200 ألف حاجٍ وتقليص مدة انتظارهم أمام منصات إنهاء إجراءات السفر بالمطارات، وذلك عن طريق إنهاء إجراءات سفر الحجاج في مقر إقامتهم بمكة المكرمة أو المدينة المنورة بواسطة ذهاب مركبة خاصة مزودة بأجهزة خاصة لطباعة بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة، و ميزان لوزن الأمتعة إلى مواقع سكن الحجاج لتقديم الخدمة وإنهاء جميع إجراءات السفر وتسليمهم بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة مع أخذ أمتعتهم ونقلها إلى الموقع المخصص لذلك؛لتغليفها ومرورها على إجراءات الفحص الأمني الأولي بوجود مسؤولي البعثات والشركات ومندوب الخطوط السعودية،ثم تخزينها في منطقة مخصصة لذلك إلى أن يتم طلبها في المطار قبل الرحلة بـ 12 إلى 18 ساعةً حيث يتم نقلها إلى منطقة استلام الأمتعة في المطار؛مما يَمَكِّنُ الحاجَ من الوصول إلى المطار والمغادرة بدون عناء أو توقف.من جهته،بَيَّنَ رئيسُ مجلسِ إدارة شركة جدة الإدارية المشغلة للمبادرة محمد بن أحمد الشيخ أنَّ منطقةَ تنفيذ المبادرة تقعُ على طريق الأمير محمد بن سلمان " مكة – جدة السريع " بمساحة 8 آلاف متر مربع مهيَّأة بالكامل لسلامة تشغيلية آمنة، مشيراً إلى تجنيد أكثر من 600 موظفٍ لإنهاء إجراءات السفر، وتوفير أكثر من 1500 فردٍ من العمالة لنقل الأمتعة،مع وجود إمكانية لزيادة الطاقة البشرية في حالة الاحتياج.وأشار إلى أنَّ الموقعَ في مكة المكرمة مزودٌ بمراكز للدعم والإسناد ومكاتب للبعثات ومندوبي شركات الطيران؛للإسهام في عملية التواصل وتبادل المعلومات أولاً بأول كما يوجدُ مبنى مجاور لمدينة الحجاج تابع للمبادرة مخصص لقبول الأمتعة من خلال شاحنات المبادرة لافتاً النظر إلى أنَّ هناك تنسيقًا كاملاً مع مطارات جدة وهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية وشركات الطيران الأخرى المعنية.وأوضحَ مديرُ عام التواصل والشؤون الإعلامية بالخطوط السعودية المهندس عبدالله الشهراني أنَّ هذهَ المبادرةَ تأتي في سياق حرص الخطوط السعودية في كل عام على تقديم مبادرات جديدة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام بما يحققُ توجيهاتِ القيادة الرشيدة – حفظها الله – ورؤية المملكة 2030 والوصول إلى الحجاج في مقر إقامتهم لتقديم الخدمة لهم دون عناء أو مشقة، لافتاً النظر إلى أنه تم العمل على إيصال هذه المبادرة عن طريق البعثات الدبلوماسية وبعثات الحج وعن طريق الميديا،وكذلك بالتواصل مع وكلاء السفر في الخارج، وهذه الخدمة يجري توفيرها عبر التنسيق المسبق من قبل ممثلي المجموعات مع مقدمي الخدمة بمكة المكرمة على مدار الساعة وطوال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني (hajjm1@jed-sa.com) وكذلك عن طريق خدمة (WhatsApp) للرقم (966515223812)، وفي المدينة المنورة عبر البريد الإلكتروني (hajjS1@jed-sa.com) وخدمة (WhatsApp) عبر الرقم (966515223813) معرباً عن أمله في إيصال هذه الخدمة لجميع حجاج بيت الله الحرام ولعملاء الخطوط السعودية كافة.وبَيَّنَ الشهراني أنَّ الخطوطَ السعوديةَ أطلقت حملةً توعويةً تتعلقُ بتعليمات الأمتعة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ومعايير الأنظمة الخاصة بها، وتشملُ العديدَ من المواقع داخل وخارج المملكة، وذلك في إطار حرصها على انسيابية الحركة في المطارات والعمليات التشغيلية في مرحلة العودة بعد أداء النسك.وتستوفي الحملةُ التوعويةُ توضيحَ جميع الأنظمة المتعلقة بالأمتعة، إذْ رُوعيَ في مضامينها استخدامُ الأسلوب المُيَسَّرِ المدعم بالصور، بالإضافة إلى توفيرها بـ (6) لغاتٍ متنوعةٍ يَتَحَدَّثُ بها الحجاجُ، فيما ستُوزَّعُ على أكثرَ من (20) محطةً دوليةً، إلى جانب مختلف المواقع داخلياً وتشملُ حملاتِ الحج في المشاعر والمخيمات،وكذلك الفنادق في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، مضيفاً بأنَّ تعليماتِ الحملة تتضمنُ أيضا التأكيدَ على عدم حمل أي نوع من السوائل بما فيها مياه زمزم داخل الأمتعة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الأمتعةُ بحالة جيدة ومغلفة،وغيرها من التعليمات التي يرادُ منها إتمام مرحلة العودة دون أي عوائق.// انتهى //22:56ت م0236