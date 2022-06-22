اسلو 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسدعت الحكومة اليمنية إلى معالجة جذور الحرب وأسبابها التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية وليست نتائجها فقط .وقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك خلال لقائه في أوسلو بالمبعوث السويدي الخاص إلى اليمن بيتر سيمنبي، إن وقف الحرب وإحلال السلام يستدعي التركيز على حل جذور وأسباب الصراع لا فقط معالجة نتائجه.وأكد المسؤول اليمني أن الهدنة الحالية وتحديداً رفع الحصار عن تعز تعد مؤشراً على مدى جدية مليشيا الحوثي القبول بتسوية سياسية، محذرا من أن عدم تحقيق تقدم في هذه القضية الإنسانية سيؤدي لعرقلة الجهود التي تبذل لإطلاق العملية السياسية.كما شدد بن مبارك وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) على أهمية إبقاء التركيز على قضية الأسرى، وأن تكون ضمن أولويات جميع الفاعلين في الشأن اليمني.من جانبه أشار المبعوث السويدي، إلى استمرار دعم بلاده لليمن، وبذل كل جهد ممكن للإسهام في حل الأزمة وإحلال السلام، مؤكدا دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.// انتهى//22:56ت م0237