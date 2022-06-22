جدة 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسوثقت "واس" توظيف القدرات النسائية في تشغيل موسم جدة والتنافس على تقديم خدمات استقبال الزوار الذي من المتوقع أن يلامسوا سقف الـ 5 ملايين زائر خلال الأيام القليلة القادمة، والتعريف بفعاليات الموسم؛ ووسط تنافس 519 شركة؛ على توفير 74 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بهدف تنمية مهارات الشباب والشابات الواعدة، وصقل قدراتهم الإبداعية ليكونوا جزءاً من صناعة الفعاليات بما يعود عليهم بالفائدة، ويحقق لهم فرص تطوير ذواتهم، واكتساب الخبرات.وقدم عدد من الفتيات نماذج مشرفة في العمل المتقن والمتواصل على مدى ساعات اليوم؛ سواءً في مجالات تنظيمية أو فنية أو تقنية في مناطق فعاليات الموسم الـ 9، حيث حصل الكثير منهن على فرصة العمل المؤقتة على مدار 60 يوماً من الموسم، من خلال التسجيل في المنصات الرقمية وأُسندت إليهن مهام مختلفة، تحقق لهم فرصة الحصول على عوائد مادية ومعنوية ومهارية كبيرة.وأوضحت طالبة الإدارة العامة بجامعة الملك عبدالعزيز هتون عبدالعال التي تدرس حالياً أنها تعمل في منطقة نادي جدة لليخوت أحد مواقع موسم جدة 2022، مشيرة إلى أنها وجدت ما كانت تصبو إليه في العمل بموسم جدة بعد تسجيلها المسبق في منصة مطلوب، وأن وظيفتها المؤقتة في موسم جدة منحتها فرصة لتطوير مهاراتها والتعرف على سوق العمل عن قرب ومواجهة الجمهور، بالإضافة إلى صقل شخصيتها وكسر حاجز الخجل لديها، ومنحها القدرة على التعامل مع الأشخاص بطريقة مهنية.وبينت إلهام صابر التي تعمل في مجال تنظيم الزوار أن موسم جدة 2022 خلق فرص عمل للباحثات عن العمل، وزيادة دخلهن المادي، منوهة بأن العمل بالموسم صنع لها خبرات كبيرة، إلى جانب تعلم الإخلاص في أداء ما يوكل إليها من مهام، وخاصة خلال التعامل مع الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.. ولذلك لابد من إبراز الخصال الحميدة التي يتميز بها الشاب والشابة في أداء عمله.كما نجح الموسم في توظيف منصة "مطلوب" لتأمين الفرص النوعية لأصحاب المشاريع والمواهب لتقديم معروضاتهم وإبراز مواهبهم التجارية، إذْ أصبحَ الموسمُ نافذةً مهمةً لهم أمام الجمهور لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم والاستفادة من فرص الموسم؛ بما يعود عليهم وعلى أسرهم بالفائدة، وذلك لتعزيز الأثر والفائدة للشباب، وإيجاد روح المنافسة وفتح الوظائف الموسمية، وخلق فرص استثمارية تناسب فئات المجتمع.// انتهى //23:07ت م0239