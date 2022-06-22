الرياض 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسنظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) اليوم بمقر وزارة المالية، ورشة عمل حول تجربة الوزارة في تنفيذ برنامج تأهيل المتميزين بالتدريب المنتهي بالتوظيف الذي استهدف استقطاب الخريجين المتميزين من الجنسين، لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم وخبرتهم وإكسابهم المعرفة للارتقاء بأدائهم الوظيفي، وذلك بحضور عدد من المختصين في الموارد البشرية في أكثر من 20 جهة من الوزارات والهيئات الحكومية.وافتتح الجلسة الوكيل المساعد للموارد البشرية في وزارة المالية تركي آل دغرير، الذي أكد سعي الوزارة إلى تأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وهذا ما تم عكسه من خلال الورشة التي هدفت إلى نقل التجارب الناجحة في التحول التنظيمي للوزارة إلى قطاعات الموارد البشرية المشابهة في الجهات الحكومية وشبة الحكومية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.من جهته أشار مدير متابعة وتنفيذ البرامج التدريبية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية محمد الربي، خلال مشاركته بالجلسة إلى تعاون وزارتي الموارد البشرية والمالية في دعم وتمكين رأس المال البشري باستقطاب حديثي التخرج لتنمية قدراتهم وتطويرها.وتناولت الورشة عدة محاور تم خلالها استعراض تجربة وزارة المالية في برنامج تأهيل المتميزين كأول جهة حكومية تطلق مثل هذه البرامج، بالإضافة إلى التحديات والدروس المستفادة عملياً من تطبيق هذا البرنامج، الذي يركز على إعداد الكوادر البشرية المتميزة والمؤهلة علمياً لتسهيل انضمامهم للوزارة، والعمل على تطوير مهاراتهم وإكسابهم الخبرة والمعرفة اللازمة، علاوة على الدعم المستمر لوكالات الوزارة بالكوادر البشرية، لرفع مستوى الأداء الوظيفي وضمان استمرارية الأعمال وفق أساليب العمل الحديثة.يذكر أن هذه الورشة تأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها؛ انطلاقاً من دورها في نشر وإثراء المعرفة ونقل التجارب الناجحة ومشاركتها وفق ما يخدم القطاعين المالي والاقتصادي.// انتهى //23:18ت م0241