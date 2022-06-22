حائل 23 ذو القعدة 1443 هـ الموافق 22 يونيو 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم حفل جائزة تعليم حائل للأداء التعليمي والإداري المتميز للعام 1443 هـ، بقاعة الشيخ علي الجميعة بمبنى غرفة حائل، بحضور مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد وعدد من المسؤولين.وبدأ الحفل بالسلام الملكي ثم القرآن الكريم، ثم ألقى الدكتور زيد الشمري كلمة المشاركين في الجائزة أشاد فيها بالجائزة وأهدافها وانعكاسها على تطوير العملية التعليمية، مؤكداً أنها خير حافز لكل المتميزين في تعليم حائل.بعد ذلك قُدم عرض مرئي عن الجائزة وأوبريت بعنوان التميز.وأشاد الدكتور طلال السلمان في كلمته عن الجائزة بالإقبال الذي شهدته الجائزة، والتفاعل الأمثل مع مستهدفاتها مشيراً إلى أنها أوجدت من أجل تنافس الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكذلك إدارات المدارس والموظفين في الكادر الإداري، سعياً إلى رفع كفاءة الأداء، وتطوير مستوى منسوبي التعليم لتحقيق مستوى أفضل في الميدان التعليمي من خلال نشر ثقافة التميز بالأداء .وفي ختام الحفل كرم سمو نائب أمير منطقة حائل الفائزين والفائزات بالجائزة، كما كرم سموه المساهمين بنجاح الحفل والجائزة، معرباً عن تهنئته للفائزين وشكره للقائمين على نجاح الاحتفال.// انتهى //23:22ت م0242